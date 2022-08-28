Синоптик сообщил о дыме от пожаров в Москве и Подмосковье

Смог от лесных пожаров распространился на районы Москвы и Московской области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым или мглу отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (до 4 км), Коломны (5,5 км), Домодедова (4,6 км)», — написал он.

Синоптик отметил, что 28 августа воздух в Москве прогреется до 28-30 градусов, а в Подмосковье — до 26-31 градуса, что на 8-9 отметок выше климатической нормы. Ветер будет дуть на юго-восток.

Жители Москвы почувствовали дым от лесных пожаров в Рязанской области в середине августа. Власти города направили в регион сотрудников пожарного гарнизона, поливочную технику и вертолеты для тушения пожаров.

26 августа МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров. Однако пожары перешли на торфяники, рассказал на следующий день замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко. К вечеру 27 августа пожарные смогли локализовать два из шести очагов природных пожаров.

В Москве и области действует самый высокий класс пожарной опасности.