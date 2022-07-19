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Генсек ООН призвал вернуть на рынки продукты из России и Украины

Продовольствие российского и украинского производства может помочь избежать голода в ряде регионов мира, следует вернуть его на глобальные рынки, нужны «смелые и скоординированные политические меры». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.  

По словам Гутерриша, мир еще может «избежать катастрофы», если начнет действовать сейчас и сообща. «Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — пояснил он.

Кроме того, следует преодолеть финансовый кризис в развивающихся странах и срочно высвободить все доступные ресурсы для укрепления социальной защиты и поддержки семейных и мелких фермерских хозяйств, продолжил генсек ООН. Он указал, что в мире должна произойти трансформация систем продовольствия всех уровней.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

В середине июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН, встреча была закрыта для прессы. Анкара взяла на себя роль посредника в решении проблем с поставками зерна с Украины, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил о согласовании ключевых технических вопросов. В частности — создание создание в Стамбуле координационного центра и совместный контроль обеспечения безопасности на маршрутах следования судов. По словам министра, на этой неделе пройдет новый раунд переговоров, где ожидается подписание соглашения.

«Наконец-то появился луч надежды. Луч надежды на то, что удастся облегчить страдания людей во всем мире <...> Луч надежды на продолжение поддержки развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения», — заявил по итогам переговоров Гутерриш.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в том, что из-за боевых действий она не дает вывезти зерно с территории страны. Москва отвергает обвинения и утверждает, что Украина заминировала порты, где находятся суда с грузом пшеницы, из-за чего их вывод невозможен.

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