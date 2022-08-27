Из Уханя в Москву отправился первый экспортный поезд с чаем

Поезд с примерно одной тысячью тонн чая 26 августа направился из китайского Уханя (провинция Хубэй) в Москву в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию», сообщило торговое представительство России в КНР в Telegram.

«Планируется, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе», — говорится в сообщении.

При отправке поезда присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР и др. Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский обратился к участникам церемонии в видеоприветствии.

Дахновский отметил, что Ухань несколько веков назад был центром чайной торговли между двумя странами, чай составлял 80% объема всей торговли между Россией и Китаем. Нынешнему проекту торгпред пожелал успехов.

В 2022-м из России ушли сразу несколько зарубежных производителей чая: немецкий холдинг Laurens Spethmann (производитель чая Milford) и международная чайная компания Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond).

Laurens Spethmann передала бизнес гендиректору дочернего предприятия холдинга, ООО «Милфорд», Илье Блинову. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз (в нее входит «Милфорд») Дмитрий Востриков сообщил РБК, что производство компании с 2014 года находится в России, и она продолжит работу на российском рынке.

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Ekaterra, у которой также есть фабрика в России, в Санкт-Петербурге, решила ликвидировать предприятие после ухода.

В Минсельхозе отмечали, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, и уход данных компаний «не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию».