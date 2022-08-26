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Немецкий производитель чая Milford ушел из России

Немецкий холдинг Laurens Spethmann вышел из бизнеса по производству чая Milford в России
Немецкий холдинг Laurens Spethmann, известный как производитель чая Milford, ушел из России, передав бизнес топ-менеджменту. Марка Milford была популярна в России в 2000-х, но сейчас число ее потребителей незначительно
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В августе 2022 года производитель чая и сахарозаменителей Milford — немецкая Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG — вышла из российского бизнеса, следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов.

О том, что Laurens Spethmann Holding передала свой российский бизнес менеджменту, осведомлен гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В головном офисе Laurens Spethmann Holding на вопросы РБК о выходе из российского бизнеса и о том, продолжится ли продажа бренда Milford в России, не ответили. Также поступили и в московском офисе «Милфорда». Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз (в нее входит «Милфорд») Дмитрий Востриков сообщил РБК, что производитель чая Milford еще в 2014 году перенес производство в Россию в рамках импортозамещения, а компания «Милфорд» продолжает работу на российском рынке. Детальнейшую судьбу бренда Milford собеседник РБК не уточнил.

Чем известен производитель чая Milford

Компания Laurens Spethmann Holding работала в России с 1996 года, когда открыла представительство в Москве. Холдинг, в состав которого входит один из крупнейших производителей пакетированного чая в Европе — Ostfriesische Tee Gesellschaft, производит чайные бренды Milford, Messmer, Pages, а также сахарозаменители Milford и Huxol. С 2015 года часть ассортимента чая Milford, как указано на российском сайте, производилась в России.

Семейную чайную компанию в 1907 году основал Лоренс Янсен. Она была одной из первых, кто предложил потребителям в 1929 году чай, упакованный в пакетики (до этого его продавали россыпью на вес).

Бренд Milford существует с 1966 года.

Россияне стали чаще покупать кофе, чай и сахарозаменитель онлайн
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Пик популярности чайного бренда Milford в России пришелся на начало 2000-х годов, когда проходили его масштабные рекламные кампании, указывает Чантурия. Но, продолжает эксперт, с точки зрения объемов потребления чай под этим брендом влияния на российский рынок не оказывает, так как его продажи совсем небольшие. Рынок чая в России, по словам Чантурии, очень конкурентный, на нем очень много крупных игроков, поэтому даже уход такого известного бренда, как Lipton, на рынке не отразится.

Бренд Milford хотя бы понаслышке знают 19,6% россиян старше 16 лет, которые потребляют чай и проживают в крупных городах, следует из данных исследовательской компании Ipsos за февраль—март 2022 года. Но только 1,1% респондентов ответили, что пили чай Milford за последние три месяца, и лишь 0,2% — что пьют этот чай чаще всего.

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Самая известная у потребителей марка чая — Ahmad, ее знают 79,6% потребителей чая. Бренд Lipton знают 74% опрошенных, Greenfield — 70,4%. Но именно Greenfield потребители пили чаще всего за последние три месяца (38,2% респондентов), на втором месте по предпочтениям был Lipton (22,7%), на третьем — Ahmad (21,6%).

Чай Lipton и Brooke Bond перестанут продавать в России
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В августе этого года об уходе с российского рынка уже объявил производитель чая Lipton — международная чайная компания Ekaterra. Компания заявила, что текущая ситуация не позволяет ей стабильно развивать свой бизнес, поэтому чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, а затем прекратится их продажа.

В июле из своего бизнеса в России вышел немецкий производитель кофе Tchibo GmbH. Бизнес также перешел топ-менеджменту: новым владельцем стала компания гендиректора ООО «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. До конца 2022 года российская компания сохраняет право использовать кофейные бренды Tchibo и Davidoff, но потом она сможет продолжить поставки кофе только под новым брендом.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
чай санкции иностранные инвесторы Lipton Brooke Bond
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