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Чай Lipton и Brooke Bond перестанут продавать в России

К концу года чай Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производить в России. В компании Ekaterra, которой принадлежат эти марки, уход из страны объяснили тем, что не могут стабильно развивать бизнес в нынешних условиях
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Международная чайная компания Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) перестанет работать в России, сообщили РБК в ее пресс-службе. Решение в Ekaterra объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».

«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — уточнили там.

В Ekaterra добавили, что в соответствии с трудовым законодательством России компания выполнит все обязательства перед сотрудниками в полном объеме.

Ekaterra ранее принадлежала концерну Unilever. В ноябре 2021 года концерн решил продать ее фонду люксембургской консалтинговой компании CVC Capital Partners за €4,5 млрд. 1 июля сделка была закрыта. РБК направил запрос в CVC Capital Partners Fund.

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Производитель чая Lipton и Brooke Bond сменит владельца
Бизнес
Фото:Jordan Strauss / Invision for Lipton / AP

Однако затем возникли проблемы с логистикой, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, сотрудникам петербургской фабрики по производству чая брендов Lipton, Brooke Bond и Saito объявили, что предприятие закроют, а штат сократят.

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В пресс-службе Ekaterra подтвердили, что после завершения производства в 2022 году здание фабрики, скорее всего, будет закрыто, однако отметили, что «рассматриваются и другие варианты исходя из бизнес-планов». «Второе здание фабрики по производству бытовой химии и косметики компании Unilever продолжит работать в штатном режиме», — добавили в компании.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что уход Ekaterra «расклад на рынке сильно не изменит». «У компании была видимая, но не главенствующая роль. Наиболее знаковый бренд компании — Lipton, остальные не так заметны. Ассортимент чая не сильно уменьшится, поскольку у нас есть несколько крупных игроков, превосходящих по размеру эту компанию», — отметил он.

Чантурия полагает, что освободившиеся объемы «перераспределятся между другими игроками без особых проблем». «Потребители их ухода могут не заметить. Российский рынок чая контролируется российскими компаниями, не международными. Планов уходить с российского рынка больше ни у кого не было, насколько я знаю», — заключил эксперт.

Чай под брендами Lipton и Brooke Bond в России сейчас производится только в пакетиках. Продажи листового чая в стране Unilever решил прекратить в апреле 2020 года. Причины тогда в компании не уточнили.

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Теги
Анна Захарова, Виктория Полякова Виктория Полякова
чай Lipton Brooke Bond
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