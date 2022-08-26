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Россияне стали чаще покупать кофе, чай и сахарозаменитель онлайн

За первые три недели августа текущего года продажи кофе и чая в онлайн-магазинах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли, следует из подсчетов аналитиков сервиса ЮKassa компании ЮMoney и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

С 1 по 20 августа 2022 года объем продаж кофе в онлайне увеличился на 8%, а средний чек — на 48%, до 598 руб. Объем продаж чая вырос еще значительнее, на 17%, в то время как средний чек увеличился чуть менее заметно, на 42%, до 327 руб. При этом, если учитывать покупки и онлайн, и в магазинах, то произошло снижение объемов продаж обеих категорий товаров на 4-5%, а средний чек стал больше (390 руб. для кофе, на 44% выше; 228 руб. для чая, на 34%).

В июле показатели прошлого и нынешнего годов по обоим продуктам были практически одинаковыми.

Эксперты отметили также рост продажа натурального заменителя сахара (стевии). В целом в офлайне и онлайне объем ее продаж в августе вырос на 81%, а средний чек — на 15%, до 276 руб. При этом именно в онлайн-сегменте объем продаж возрос почти в два раза, а средний чек — на 24%, до 310 руб. В июле объем продаж так же увеличился (на 108% в целом и на 230% в интернет-магазинах), а средний чек остался без изменений.

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Фото:David Silverman / Getty Images

В ассоциации «Росчайкофе» (объединяет как транснациональных, так и российских производителей и поставщиков чая и кофе) спрогнозировали, что в 2022-м потребление кофе россиянами снизится на 7%. 

Пика популярности в России кофе достиг в 2019 году: тогда его потребление в натуральном выражении впервые обогнало чай. До этого россияне употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. в год. Впрочем, относительно чая тоже ожидается снижение потребления.

Теги
чай кофе онлайн-магазины онлайн-покупки
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