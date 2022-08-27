Автобус с рабочими упал в кювет на юге Казахстана

Автобус с иностранными рабочими вылетел в кювет в районе села Шакпак в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили в полиции, передает Sputnik Казахстан в Telegram.

По данным МВД, автобус вез рабочих из Узбекистана в Киргизию, но водитель не справился с управлением и выехал на обочину, передает Orda.kz в Telegram. 12 пострадавших направили в больницу, говорится в сообщении. Происшествие квалифицировали по ч.2 ст. 345 УК Казахстана (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняет портал.

21 августа в Ульяновской области России также произошло ДТП с автобусом, перевозившим иностранных рабочих. На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе водитель фуры вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус, в результате чего он оказался зажат между двумя большегрузами.

В результате погибли 16 человек, среди которых 14 — граждане Киргизии. ТАСС со ссылкой на МЧС указывал, что оставшиеся двое были россиянами. Еще три человека после аварии были госпитализированы.