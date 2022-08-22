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Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Японии

Фото: Hurley09097394 / Twitter
Фото: Hurley09097394 / Twitter

Два человека погибли, еще семь пострадали в ДТП с участием автобуса в японском городе Нагоя, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, авария произошла около 10:00 по местному времени (4:00 мск) на скоростной автомагистрали. По данным агентства Kyodo, автобус столкнулся с разделительным ограждением, после чего врезался в легковой автомобиль, перевернулся и загорелся. Затем огонь перекинулся на легковую машину, которая также участвовала в ДТП. После удара с места аварии повалил черный дым.

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Пожарные почти потушили огонь к 11:30 по местному времени (5:30 мск). Из салона достали тела двоих человек, которые, по данным полиции, умерли от сердечно-легочной недостаточности. Угрозы для жизни остальных семи пострадавших — мужчин в возрасте от 20 до 50 лет — нет. Сколько всего человек было в автобусе, неизвестно. Корпус автобуса сильно обгорел, передает NHK.

Речь идет о пассажирском автобусе, который курсировал между городом Нагоя и аэропортом. Как правило, такие автобусы вмещают 60 пассажиров и одного водителя.

Ранее, 20 августа, крупная авария с участием автобуса произошла на трассе Газиантеп — Низип в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. По словам губернатора региона Давута Гюля, в ней погибли 15 человек, еще 22 пострадали. Автобус врезался в машину скорой помощи, машину пожарной охраны и автомобиль с журналистами, затем перевернулся и пролетел еще 200 м. Погибли в том числе трое пожарных, два медика, два репортера информационного агентства Ihlas и восемь пассажиров, уточняли власти.

Теги
ДТП пассажирский автобус Япония
Материалы по теме
В Турции 15 человек погибли в ДТП с автобусом и скорой
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Четыре человека погибли в ДТП с участием миротворцев в Нагорном Карабахе
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