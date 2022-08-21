МВД назвало причину ДТП с погибшими в Ульяновской области

В аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками погибло не менее 16 человек, СК возбудил уголовное дело. По данным МВД, водитель фуры не успел затормозить и наехал на микроавтобус

Фото: ТАСС

Причиной ДТП на трассе под Ульяновском стало то, что водитель фуры вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус, сообщается на сайте местного УМВД. В результате автобус оказался зажат между двумя грузовиками.

ДТП произошло около 14:00 (13:00 мск). По данным Telegram-канала Baza, в аварию попало в общей сложности пять автомобилей: микроавтобус с рабочими, два грузовика и легковые машины.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что число погибших в аварии выросло до 16 (ранее сообщалось о 15 жертвах). Детей в числе погибших нет. Всего в салоне микроавтобуса находилось 18 человек, все они — граждане Казахстана, отмечает агентство. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что трое пострадавших в ДТП находятся в Николаевской районной больнице в тяжелом состоянии. По его словам, пациентов готовят к переводу в специализированный травмоцентр в Ульяновске.