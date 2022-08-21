Среди погибших в ДТП в Ульяновской области оказались 14 граждан Киргизии

Фото: МВД РФ

Среди 16 погибших в ДТП в Ульяновской области были 14 граждан Киргизии, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 граждан КР», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что гражданство троих человек, которые были госпитализированы в медицинское учреждение, устанавливается.

По информации ТАСС в МЧС, два других погибших были россиянами.

ДТП на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошло около 14:00 (13:00 мск). По данным УМВД региона, причиной ДТП на трассе стало то, что водитель фуры вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения).