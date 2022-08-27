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Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия

Военная доктрина России содержит четыре основания для применения ядерного оружия, напомнил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Запись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — сказал он.

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Фото:Osamu Honda / AP

Медведев сослался на п.19 документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который президент Владимир Путин утвердил в 2020 году.

Согласно документу, гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России или ее союзников, является высшим государственным приоритетом. При этом ядерная политика России носит исключительно оборонительный характер, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны, недопустимости эскалации военных действий.

«Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношенний, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», — заявлено в документе.

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После начала военных действий России на Украине, 27 февраля, президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы, в особый режим боевого дежурства. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил ему, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

В начале июня Минобороны провело учения с пусковыми установками ядерного ракетного комплекса «Ярс».

Теги
ядерное оружие Россия Дмитрий Медведев
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