Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия

Военная доктрина России содержит четыре основания для применения ядерного оружия, напомнил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Запись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — сказал он.

Медведев сослался на п.19 документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который президент Владимир Путин утвердил в 2020 году.

Согласно документу, гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России или ее союзников, является высшим государственным приоритетом. При этом ядерная политика России носит исключительно оборонительный характер, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны, недопустимости эскалации военных действий.

«Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношенний, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», — заявлено в документе.

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