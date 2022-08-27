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Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ

На обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось согласовать итоговый документ, объявил председатель конференции Густаво Злаувинен.

По его словам, участники не пришли к консенсусу по содержательной части документа, а согласовали только процедурную, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что возражения в отношении текста документа есть у многих делегаций, а у российской — самые ключевые. Они касаются пунктов, «которые носят откровенно политический характер». «Мы сделали нашу последнюю попытку, предложили модифицировать эти пункты», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что просьба российской стороны не была удовлетворена.

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что не считает провалом конференции отсутствие итогового документа.

Материал дополняется

Теги
ядерное оружие ДНЯО конференция ООН
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