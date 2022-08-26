Литва пообещала купить для Украины 27 польских дронов-камикадзе

Warmate (Фото: Wikimedia Commons)

Литва планирует купить у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Часть собранных средств — €1 млн — будет перечислена в Минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине», — написал министр.

Кроме того, еще десять беспилотников польская сторона передаст Украине бесплатно, отметил Анушаускас.

Радиус действия Warmate составляет 10 км, максимальная высота полета — 500 м, продолжительность полета — 30 минут. Беспилотник может развивать скорость до 150 км/ч и нести до 800 г взрывчатых веществ. В зависимости от боеголовки может использоваться для поражения людей, техники или распыления зажигательной смеси.

В конце июня турецкая компания Baykar Makina сообщила, что бесплатно передаст Украине три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга.

Деньги, собранные на покупку БПЛА, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну после начала российской специальной военной операции.

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В конце мая литовский телеканал Laisves TV запустил сбор средств на покупку Bayraktar для Украины. Телеканалу удалось собрать €5,9 млн. Однако компания Baykar договорилась с общественниками, что собранные деньги направят на гуманитарную помощь Украине, а беспилотник, раскрашенный в цвета украинского и литовского флагов, будет передан безвозмездно.