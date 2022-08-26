В Македонии объявили особый режим из-за проблем с энергоснабжением

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
В Бердянске сообщили о взрыве у центра, где живут беженцы Политика, 15:28
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
«Газпром» заявил о подготовке к холодам в плановом режиме Бизнес, 15:12
Акции создателя игр Electronic Arts взлетели на слухах о сделке с Amazon Инвестиции, 15:10
За что бизнес в России чаще всего получает экологические штрафы Pro, 15:06
Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь Политика, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:03
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:57
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов Бизнес, 14:52
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами за слова о беседах с Путиным Политика, 14:52
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 14:52
Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться Pro, 14:43
Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости Политика, 14:39
Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси» Спорт, 14:34
Война санкций ,  
0 

В Македонии объявили особый режим из-за проблем с энергоснабжением

Фото: Boris Grdanoski / AP
Фото: Boris Grdanoski / AP

В Северной Македонии с 1 сентября на месяц вводится режим кризисной ситуации из-за проблем с подачей электричества, а в столице республики Скопье дополнительно объявят особый режим в связи с нехваткой тепла, такое решение приняло правительство страны.

Такие меры по всей республике ввели из-за нехватки электроэнергии и «состояния рынков электроэнергии». Аналогично объясняется и проблема с теплоснабжением.

Госдеп назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы
Экономика

В конце июля на фоне неоднократных приостановок поставок российского топлива страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. «Цель снижения потребления газа — сэкономить [его] в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», — объяснили это решение в сообщении на сайте Совета Европы.

Часть европейских стран полностью или в большой степени зависят от российских энергоресурсов. Северная Македония зависит от российского газа на 100%, как и Молдавия и Босния и Герцеговина.


 

Теги
Северная Македония Газпром дефицит топлива
Материалы по теме
Болгария предложила «Газпрому» обсудить поставки газа
Политика
Гаага попросит о временном исключении из санкций против России из-за газа
Политика
Северная Македония отозвала согласие на работу почетного консула России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter