В Македонии объявили особый режим из-за проблем с энергоснабжением

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В Северной Македонии с 1 сентября на месяц вводится режим кризисной ситуации из-за проблем с подачей электричества, а в столице республики Скопье дополнительно объявят особый режим в связи с нехваткой тепла, такое решение приняло правительство страны.

Такие меры по всей республике ввели из-за нехватки электроэнергии и «состояния рынков электроэнергии». Аналогично объясняется и проблема с теплоснабжением.

В конце июля на фоне неоднократных приостановок поставок российского топлива страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. «Цель снижения потребления газа — сэкономить [его] в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», — объяснили это решение в сообщении на сайте Совета Европы.

Часть европейских стран полностью или в большой степени зависят от российских энергоресурсов. Северная Македония зависит от российского газа на 100%, как и Молдавия и Босния и Герцеговина.