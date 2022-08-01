Вучич попросил международное сообщество остановить конфликт с Косово

Вучич призвал продолжать диалог и решить вопрос мирным путем. По мнению сербского президента, на Сербию готовили «нападение». Он допустил, что ситуацию получится урегулировать уже 1 августа

Сербия обратилась к представителям мирового сообщества с просьбой остановить конфликт с частично признанной республикой Косово, заявил президент страны Александр Вучич по итогам экстренного совещания в Генеральном штабе вооруженных сил Сербии из-за эскалации на косово-сербской границе. Его слова приводят «Новости».

«Мы попросили всех международных представителей сделать все возможное. Важно, чтобы диалог продолжался и мы старались решать вопросы мирным путем. Я верю, что у нас будут хорошие новости, я надеюсь, что это будет закончено, не сегодня вечером, а завтра.<...> Все, что они сделали, показывает, насколько подготовленным было нападение на Сербию», — заявил он.

Вучич приехал в Генштаб вечером 31 июля на фоне обострения конфликта с Приштиной.

Обстановка на границе Сербии и Косова начала накаляться вечером того же дня. Поводом стало решение властей частично признанного государства обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в республику. Сербские документы перестанут действовать 1 августа. В Приштине заявили, что таким образом отвечают Белграду, который отказывается признавать удостоверения, выданные Косово.

Позднее в южной части Косовска-Митровицы, сразу за мостом, разделяющим город, собрались около 200 албанцев. Сербы в ответ начали возводить баррикады. Вечером того же дня в северной части города зазвучали сирены, а к погранпереходам стянули косовский спецназ. Тогда Вучич предположил, что Приштина готовит операцию против косовских сербов, которая должна начаться около полуночи.

Власти Косова мобилизовали полицию и другие специальные подразделения. Сербская газета «Вечерние новости» и портал Kurir со ссылкой на источники писали, что из Приштины в северные районы республики выдвинулись спецподразделения национальной полиции в полном обмундировании, вооруженные водометами. За ними следовали бригады скорой помощи.

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Портал Kosovo Online и «Sputnik Сербия» со ссылкой на местные СМИ утверждали, что Приштина мобилизовала полицию во всех северных муниципалитетах республики. Портал Bota Sot писал, что полицию Приштинского района перевели на 12-ти часовой график работы.

В то же время сербское Минобороны опровергло распространяемые сообщения о своем участии в происходящем на севере Косова и призвало не верить дезинформации. «Сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — заверили в ведомстве.

В МИД России осудили действия Приштины и заявили, что ей покровительствуют США и Евросоюз. О готовности вмешаться в конфликт заявила международная миссия KFOR во главе с НАТО, которая отвечает за обеспечение безопасности в самопровозглашенном Косово.