Кадыров показал видео с захваченным в районе Соледара иностранным оружием

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
ВГА Запорожья заявила о 29 ударах со стороны ВСУ за сутки Политика, 13:34
Подконтрольные России Херсонская область и Запорожье остались без света Политика, 13:33
Медведев назвал полтора сценария развития военной операции на Украине Политика, 13:27
7 настоящих внедорожников, которые можно купить в России. Цены у дилеров Авто, 13:26
Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых территориях Политика, 13:23
Курс Ethereum вырос за сутки на 4% и превысил отметку в $1,7 тыс. Крипто, 13:22
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:20
Goldman Sachs допустил возможность падения акций Netflix более чем на 20% Инвестиции, 13:14
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Воронеже выставили за ₽5 тысяч места в очереди за билетами на «Спартак» Спорт, 13:13
Запрет символики «Спартака» в Воронеже снят после вмешательства главы РПЛ Спорт, 13:13
«А сын моей подруги»: как родители мешают детям стать самостоятельными Pro, 13:11
ВС России ударили «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области Политика, 13:11
Жители Сыктывкара пожаловались на запах дыма в городе. Видео Общество, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении пяти самолетов Воздушных сил Украины Политика, 13:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров показал видео с захваченным в районе Соледара иностранным оружием

Video

Украинские военнослужащие отступают в районе Соледара, бросая иностранное оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«В районе» Соледара, по словам Кадырова, сейчас «жарко, и задачи там выполняют бойцы спецназа «Ахмат», которые «практически каждый день находят схроны с оружием».

«Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое — таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках», — перечислил глава Чечни захваченное вооружение.

Кадыров также опубликовал видео с трофейным арсеналом.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Соледар — город в Бахмутском районе, где сейчас идут бои.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Ashman / Getty Images Старые навыки, новые требования: как создать сильный бренд работодателя
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы

В начале августа Минобороны сообщило, что российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР наступали в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки, а расположенные там силы трех мотопехотных бригад вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили с позиций.

9 августа Кадыров сообщил, что силы чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР взяли под контроль территорию завода Knauf в на окраине города. В тот же день Народная милиция ЛНР объявила, что контролирует территорию завода Knauf на окраине Соледара.

Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, обосновав свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Теги
Рамзан Кадыров ДНР оружие
Материалы по теме
Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть
Политика
Минобороны заявило о заминировании ВСУ водонапорной станции в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter