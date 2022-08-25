Кадыров показал видео с захваченным в районе Соледара иностранным оружием
Украинские военнослужащие отступают в районе Соледара, бросая иностранное оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«В районе» Соледара, по словам Кадырова, сейчас «жарко, и задачи там выполняют бойцы спецназа «Ахмат», которые «практически каждый день находят схроны с оружием».
«Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое — таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках», — перечислил глава Чечни захваченное вооружение.
Кадыров также опубликовал видео с трофейным арсеналом.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Соледар — город в Бахмутском районе, где сейчас идут бои.
В начале августа Минобороны сообщило, что российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР наступали в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки, а расположенные там силы трех мотопехотных бригад вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили с позиций.
9 августа Кадыров сообщил, что силы чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР взяли под контроль территорию завода Knauf в на окраине города. В тот же день Народная милиция ЛНР объявила, что контролирует территорию завода Knauf на окраине Соледара.
Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, обосновав свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.