В ЛНР сообщили о полном контроле над заводом Knauf в Соледаре

О взятии одного из крупнейших предприятий в Соледаре еще накануне сообщалось в Telegram-канале Кадырова. МВД ЛНР подтвердило, что территория завода контролируется силами республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода Knauf на окраине Соледара (Донецкая область), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление республиканского МВД.

«Подразделения 6-го казачьего полка НМ (Народной милиции) ЛНР полностью контролируют территорию завода «КНАУФ-Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — говорится в сообщении. Корреспондент «РИА Новости» ранее сообщал, что на территории завода продолжаются боестолкновения.

Накануне о взятии под контроль территории завода также сообщил и.о. командира «Ахмата» Ахмед Сайдарханов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

4 августа в российском Минобороны сообщили, что российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР начали наступление в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки, в ходе которого расположенные там силы трех мотопехотных бригад ВСУ понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и провести демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

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Власти Украины ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с территории Украины.

В российском Минобороны утверждают, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре Украины. За все время боевых действий Россия уничтожила 264 самолета, 145 вертолетов, 363 ракетных комплекса, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, более 4,2 тыс. танков и иных бронированных машин и 794 боевых машины РСЗО, следует из данных министерства.