Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Безразличие европейских политиков к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя реакцию Запада на гибель политолога Дарьи Дугиной.

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. На пересечении Можайского и Звенигородского шоссе в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Ее отец ехал в другом автомобиле. Следственный комитет назвал убийство заказным.

Через два дня ФСБ заявила, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, считает спецслужба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения в причастности Киева к убийству. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал данные ФСБ частью длинной цепочки провокаций России и обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за поддержки Украины.