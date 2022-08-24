Глава коммуны в Италии обратился к экстрасенсу, чтобы найти воду
Глава коммуны Баярдо в Лигурии (регион на севере Италии, столицей которого является Генуя) Ремо Моралья из-за засухи нанял экстрасенса-лозохода Ренато Лаболани, который должен искать воду, сообщает Il Foglio.
Лозоходство — парапсихологическая практика, которая позволяет находить скрытые предметы, обычно под землей, в том числе источники воды. Лозоходы используют Y-образные ветки и металлические рамки, которые, поворачиваясь в их руках, указывают, где нужно копать колодец.
Моралья, который руководит коммуной с июня, пояснил, что в поселении из-за засушливой погоды с мая пересохли два из пяти источников воды, а уровень грунтовых вод упал. Лаболани нашел воду в другом населенном пункте неподалеку, который также испытывал трудности с водоснабжением, и, по словам Моральи, обнаружил две точки в Баярдо, где могут быть родники.
«Понятно, что перед этим придется обращаться к инженерам, потребуется технико-экономическое обоснование. Но сейчас я уверен, что в определенных точках мы сможем выйти на водоносные слои», — сказал Моралья.
Лаболани, как пишет Il Foglio, имеет 30-летний опыт в лозоходстве, его даже нанимал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Баярдо услуги лозохода пока что обошлись в €300, но сумма может вырасти.
Причина засухи в Европе — аномальная жара весной и летом и отсутствие осадков, в том числе минувшей осенью и зимой. 23 августа Еврокомиссия назвала нынешнюю засуху самой сильной за последние 500 лет. Эксперты Научного центра ЕС, которые пришли к этому выводу, отметили, что из-за засухи на континенте увеличился риск пожаров, погода оказала неблагоприятное влияние на урожай и водоемы.
Итальянская газета Corriere della Sera отмечала, что 2022 год стал самым жарким и засушливым за всю историю метеорологических наблюдений. Температура за первые семь месяцев года была на 0,98 градуса выше среднего показателя, причем осадков выпало на 46% меньше. Из-за этого в Италии стали пересыхать реки, сельхозпроизводители указывали, что ожидают значительный ущерб для хозяйства.