Как выглядят реки и озера в Европе во время засухи. Фоторепортаж

Из-за аномальной жары в Европе высыхают реки, пруды и водохранилища. Снижающийся уровень воды в реках может привести к приостановке судоходства. Из-за небольшого запаса воды в водохранилищах в некоторых странах призывают население ограничить потребление воды для поливов и других бытовых нужд. Как сейчас выглядят водоемы Европы — в фоторепортаже РБК