Как выглядят реки и озера в Европе во время засухи. Фоторепортаж
На фото: мост Ла-Маддалена через пересохшую реку Серкио, Италия, 11 июля2022 год стал самым жарким и засушливым годом в Италии за всю историю точных метеорологических измерений. Температура за первые семь месяцев года на 0,98 градусов выше средних показателей, при этом осадков на 46% меньше, сообщает Corriere della Sera
На фото: пересохшая река По между провинциями Парма и Реджо-Эмилия, Италия, 17 июля
«Итальянская деревня находится на последнем издыхании, мы сталкиваемся с разрушительным воздействием засухи и высоких температур с ущербом для сельского хозяйства, который превышает €6 млрд», — заявляют в сельскохозяйственном союзе «Колдиретти»
На фото: севшие на мель лодки на высохшем берегу озера Брене, граница между Францией и Швейцарией, 18 июля
В Швейцарии засуха повлияла на поставку нефтепродуктов, сообщается в пресс-релизе Федерального управления национального экономического снабжения BWL. Ведомство решило сократить обязательные запасы нефтепродуктов в стране на 6,5%. Эта мера будет действовать с 25 июля до начала сентября
На фото: берег реки Миао, Луго, Испания, 27 июля
Запас воды в испанских водохранилищах составляет 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%, пишет El Pais
На фото: водохранилище Вудхед, Глоссоп, Англия, 21 июля
В Англии из-за засушливой погоды исток Темзы сместился от официальной начальной точки и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению, сообщает The Guardian
На фото: надувной аквапарк недалеко от Хантингдона, Кембриджшир, Англия, 4 августа
На фото: река Тест, Ромси, Англия, 3 августа
Как сообщает The Guardian, британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис призвал водоснабжающие компании ввести ограничения на использование воды. Некоторые компании уже запретили домохозяйствам использовать шланги для полива сада, мытья машин или наполнения бассейнов
На фото: река Эстерон недалеко от Ниццы, Франция, 29 июляКак сообщает BFMTV со ссылкой на Météo-France, июль 2022 года стал «вторым самым засушливым месяцем» во Франции с начала измерений в 1958–1959 годах
На фото: река Вар в Сен-Мартен-дю-Вар, Франция, 7 августаПремьер-министр Франции Элизабет Борн назвала засуху на материковой части страны историческим событием и заявила о созыве межминистерского кризисного отдела для борьбы со сложившейся ситуацией
На фото: река Рейн, Кельн, Германия,13 июляВ Кельне уровень воды в Рейне упал до 1,15 м, из-за чего пришлось значительно уменьшить загрузку грузовых судов, сообщает Handelsblatt
На фото: река Рейн, Дюссельдорф, Германия, 2 августа
На фото: долина реки Ар, Германия, 20 июля
В Германии нормируют потребление воды, сообщает Der Spiegel. В Бранденбурге новым клиентам ассоциации водоснабжения Strausberg-Erkner разрешается потреблять не более 105 л воды на человека в день, а указ по округу Потсдам Миттельмарк запрещает поливать садовые участки частных домовладений с восьми утра до восьми вечера
На фото: река Лейе, Бельгия, 6 августа
Как сообщает The Brussels Times, в рамках Blue Deal, программы по борьбе с засухой и нехваткой воды, в провинции Антверпен построят резервуар для хранения от 3 млн до 4 млн куб. м воды