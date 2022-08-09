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Как выглядят реки и озера в Европе во время засухи. Фоторепортаж

Из-за аномальной жары в Европе высыхают реки, пруды и водохранилища. Снижающийся уровень воды в реках может привести к приостановке судоходства. Из-за небольшого запаса воды в водохранилищах в некоторых странах призывают население ограничить потребление воды для поливов и других бытовых нужд. Как сейчас выглядят водоемы Европы — в фоторепортаже РБК
Фото:Fabio Muzzi / Global Look Press
Фото: Fabio Muzzi / Global Look Press

На фото: мост Ла-Маддалена через пересохшую реку Серкио, Италия, 11 июля 

2022 год стал самым жарким и засушливым годом в Италии за всю историю точных метеорологических измерений. Температура за первые семь месяцев года на 0,98 градусов выше средних показателей, при этом осадков на 46% меньше, сообщает Corriere della Sera
Фото:Andrea Fasani / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Andrea Fasani / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: пересохшая река По между провинциями Парма и Реджо-Эмилия, Италия, 17 июля 

«Итальянская деревня находится на последнем издыхании, мы сталкиваемся с разрушительным воздействием засухи и высоких температур с ущербом для сельского хозяйства, который превышает €6 млрд», — заявляют в сельскохозяйственном союзе «Колдиретти»

Фото:Anthony Anex / EPA / ТАСС
Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС

На фото: севшие на мель лодки на высохшем берегу озера Брене, граница между Францией и Швейцарией, 18 июля 

В Швейцарии засуха повлияла на поставку нефтепродуктов, сообщается в пресс-релизе Федерального управления национального экономического снабжения BWL. Ведомство решило сократить обязательные запасы нефтепродуктов в стране на 6,5%. Эта мера будет действовать с 25 июля до начала сентября

Фото:Carlos Castro / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Carlos Castro / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: берег реки Миао, Луго, Испания, 27 июля

Запас воды в испанских водохранилищах составляет 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%, пишет El Pais

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На фото: водохранилище Вудхед, Глоссоп, Англия, 21 июля

В Англии из-за засушливой погоды исток Темзы сместился от официальной начальной точки и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению, сообщает The Guardian

Фото:Paul Marriott / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Paul Marriott / imago-images.de / Global Look Press
На фото: водохранилище возле Яксли в Питерборо, Англия
Фото:Paul Marriott / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Paul Marriott / imago-images.de / Global Look Press

На фото: надувной аквапарк недалеко от Хантингдона, Кембриджшир, Англия, 4 августа

Фото:Finnbarr Webster / Getty Image
Фото: Finnbarr Webster / Getty Image

На фото: река Тест, Ромси, Англия, 3 августа

Как сообщает The Guardian, британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис призвал водоснабжающие компании ввести ограничения на использование воды. Некоторые компании уже запретили домохозяйствам использовать шланги для полива сада, мытья машин или наполнения бассейнов

Фото:Sebastien Nogier / EPA / ТАСС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

На фото: река Эстерон недалеко от Ниццы, Франция, 29 июля

Как сообщает BFMTV со ссылкой на Météo-France, июль 2022 года стал «вторым самым засушливым месяцем» во Франции с начала измерений в 1958–1959 годах
Фото:Sebastien Nogier / EPA / ТАСС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

На фото: река Вар в Сен-Мартен-дю-Вар, Франция, 7 августа

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала засуху на материковой части страны историческим событием и заявила о созыве межминистерского кризисного отдела для борьбы со сложившейся ситуацией
Фото:Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press
Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

На фото: река Рейн, Кельн, Германия,13 июля

В Кельне уровень воды в Рейне упал до 1,15 м, из-за чего пришлось значительно уменьшить загрузку грузовых судов, сообщает Handelsblatt
Фото:Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

На фото: река Рейн, Дюссельдорф, Германия, 2 августа

Фото:Thomas Frey / dpa / Global Look Press
Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press

На фото: долина реки Ар, Германия, 20 июля

В Германии нормируют потребление воды, сообщает Der Spiegel. В Бранденбурге новым клиентам ассоциации водоснабжения Strausberg-Erkner разрешается потреблять не более 105 л воды на человека в день, а указ по округу Потсдам Миттельмарк запрещает поливать садовые участки частных домовладений с восьми утра до восьми вечера

Фото:Marc John / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Marc John / imago-images.de / Global Look Press
На фото: устье реки Ар, в Зинциге, Германия, 19 июля
Фото:Daniel Karmann / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press
На фото: высохший карповый пруд в Баварии, Германия, 4 августа
Фото:Felix Kästle / dpa / Global Look Press
Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press
На фото: Боденское озеро, Германия, 28 июля
Фото:Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
На фото: река Эльба, Германия, 21 июля
Фото:Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: река Лейе, Бельгия, 6 августа

Как сообщает The Brussels Times, в рамках Blue Deal, программы по борьбе с засухой и нехваткой воды, в провинции Антверпен построят резервуар для хранения от 3 млн до 4 млн куб. м воды

Фото:Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press
На фото: река Звальм, Бельгия, 6 августа
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Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Алиса Копчугова
мультимедиа засуха Европа Англия Германия Италия Бельгия Франция реки водохранилище
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