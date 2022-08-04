В ФРГ предупредили об угрозе закрытия Рейна для судоходства из-за засухи

Сильнейшая засуха в Европе приведет к падению уровня крупнейшей в Европе реки до 47 см уже к выходным, что лишь на 7 см выше возможного для продолжения судоходства уровня

Фото: Jochen Tack / IMAGO / ТАСС

Уровень воды в реке Рейн находится на рекордно низкой отметке и приблежается к точке, при судоходство по ней будет не возможно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецких властей, а также транспортных и энергетических компаний.

По данным агентства, уровень Рейна может упасть до 47 см к этим выходным. Представитель Федерального института гидрологии Германии заявил, что рекордно низкий за многие десятилетия уровень, а при падении уровня реки до 40 см судоходство по ней станет невозможным.

«Отгрузки угля уже ограничены из-за низкого уровня воды, потому что доступно меньше судов, а те, которые еще могут использоваться, перевозят меньше груза», — сообщили Bloomberg в немецкой энергетической компании EnBW AG. Там также указали, что в связи с этим растет цена на транспортировку угля и, как следствие, на цены для конечного потребителя.

Рейн — крупнейшая в Европе река с общей протяженностью более 1,2 тыс км. Протекает по территории Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции и Нидерландов.

«Поскольку транспортировка по Рейну нарушена, а такие альтернативы, как железная и автомобильная дороги, выглядят все более дорогими, Германии и Швейцарии будет трудно создать запасы дизельного топлива до того, как температура понизится», — сообщил агентству аналитик компании Facts Global Energy Джош Фолдс.

18 июля Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что в ближайший месяц почти половине территории Евросоюза угрожает сильная засуха. «Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46% территории Евросоюза. 11% территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — указали специалисты.

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Поданным ЕК, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Ранее о введении особого режима из-за засухи объявили Франция и Нидерланды. В частности, министр инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марк Харберс заявил, что «засуха привела к тому, что национальные потребности превышают объемы воды, поступающие в страну по рекам и в результате дождей».