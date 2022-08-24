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Nikkei узнал о планах Японии построить АЭС нового поколения

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручит подготовить проект строительства атомных электростанций нового поколения на заседании правительства 24 августа, пишет Nikkei со ссылкой на собственные источники.

Кисида считает, что этот шаг поможет снизить объем углеродных выбросов — к 2050 году японские власти хотят свести их объем к нулю. Также мера позволит увеличить выработку электроэнергии и избежать риска ее дефицита, пишет издание.

Конкретные шаги в этом направлении и сроки реализации проекта правительство представит до конца года. Всего начиная с лета 2023 года власти намерены перезапустить 17 АЭС. Однако уже в 2030 году в стране может начаться строительство станций нового поколения, если правительство одобрит эту инициативу, пишет журнал. Первый проект этих сооружений уже подготовило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, он предусматривает появление, в частности, более безопасных легководных реакторов. Установки начнут использовать лишь в 2030-х годах.

Пляж в Фукусиме открылся спустя 11 лет после аварии на АЭС
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Фото:Damir Sagolj / Reuters

Решение является поворотным для японской энергетической отрасли, так как в 2011 году, после аварии на АЭС Фукусимы, Япония фактически запретила строительство новых станций и сосредоточилась на перезапуске старых.

Кроме того, Кисида попробует пролонгировать срок работы действующих атомных электростанций и отдельных реакторов, утверждает издание. Сейчас, согласно японскому законодательству, их эксплуатируют от 40 до 60 лет, затем реакторы деактивируют. Всего в стране 33 ядерных реактора, 25 из них не активны. Часть из них уже проверили на безопасность для перезапуска.

Всего власти хотят запустить десять реакторов, а к лету следующего года — нарастить их число до 17.

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В начале июля японские власти впервые за семь лет ввели режим экономии электроэнергии для населения на фоне увеличения потребления из-за рекордной жары, при этом объемы поставок не увеличились. Тогда же агентство Kyodo писало, что риск дефицита электроэнергии создает и старение тепловых электростанций, а также угроза закупкам топлива для их работы из-за событий на Украине.

В середине мая газета The Financial Times писала, что энергетический кризис в Японии начался из-за роста цен на газ и нефть. При этом Токио около 9% СПГ покупает в России, поэтому санкции в этом контексте вызвали бы рост цен на электроэнергию. В то же время около 55% урана для использования на АЭС Япония приобретает в западноевропейских странах. Глава профильного подразделения Mitshubishi Heavy Industry Акихико Като увидел в возобновлении эксплуатации остановленных АЭС возможность снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Теги
Япония АЭС Фумио Кисида
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