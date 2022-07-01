В Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электроэнергии

В Японии объявлен трехмесячный период экономии электричества для предотвращения перебоев из-за рекордной жары, сообщает местное агентство Kyodo.

В последнее время в стране установилась жаркая погода, температура в некоторых районах достигает 35 градусов. Из-за этого вырос спрос на электроэнергию, но при этом увеличение поставок не ожидается, как и спад жары, указывает Kyodo.

В связи с этим власти страны призвали жителей экономить электричество. Мера не относится к использованию кондиционеров, но японцам посоветовали, например, гасить ненужный свет. Особенно поощряется снижение потребления электричества в период с 17:00 до 20:00, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

Власти и поставщики электричества планируют внедрить специальные программы с начислением баллов, чтобы вознаграждать те домохозяйства, которые следуют предписаниям об экономии.

Kyodo отмечает, что риск недостатка электроэнергии сохраняется не только из-за жаркой погоды, но и из-за старения тепловых электростанций, а также угрозы закупкам топлива для их работы, которые оказались под вопросом из-за событий на Украине.

Последний раз правительство Японии обращалось к гражданам и предприятиям с просьбой об экономии энергии в 2015 году. За четыре года до этого после землетрясения и цунами произошла радиационная авария на АЭС «Фукусима», которая затем была закрыта. Катастрофа повлияла на работу других атомных станций в стране, из-за чего возник дефицит энергии, который удалось преодолеть к 2016 году, указывает Kyodo.