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США нанесли удары по связанным с КСИР объектам в Сирии

Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Вооруженные силы США нанесли удары по объектам инфраструктуры в Дейр-эз-Зоре, которые используют связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) группировки. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) армии США.

«По указанию президента [Джо] Байдена ВС США нанесли сегодня (во вторник) высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре. <...> Удары США нанесены по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР», — заявили в ведомстве.

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Фото:Baderkhan Ahma / AP

Объекты атаковали, чтобы защитить личный состав от атак, «подобных тем, что были совершены 15 августа», подчеркнули в CENTCOM. Командование обвиняет в ударах военизированные группировки, которые якобы поддерживает Тегеран. Военные сочли ответ «соразмерным» и пояснили, что удары нужны для снижения риска эскалации и появления новых жертв.

Пресс-секретарь CENTCOM полковник Джо Буччино сказал CNN, что удар нанесли по 11 бункерам, где хранились боеприпасы и техника группировок.

По информации Reuters, 15 августа иранские беспилотники атаковали территорию, которую контролирует оппозиционная коалиция, поддерживаемая США. В результате никто не пострадал.

Иран отвергает односторонние санкции против Дамаска (их ввели в том числе США) и отстаивает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии. В июле в совместном заявлении с Россией и Турцией президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что сирийский конфликт «может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН», а не военным путем. Иранские власти настаивают, что ликвидируют в Сирии террористов.

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Кроме того, Тегеран осуждает вмешательство США в сирийский конфликт и требует вывести американские войска из страны. Тогда же, в середине июля, Раиси обвинил США в краже нефти и других ресурсов из Сирии.

Теги
Армия США США Сирия Корпус стражей исламской революции Иран
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