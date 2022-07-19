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Война в Сирии ,  
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Президент Ирана заявил о необходимости скорого вывода войск США из Сирии

Эбрахим Раиси считает, что США должны вывести войска из Сирии. Он указал, что судьбу страны должны решать без иностранного вмешательства. По словам иранского лидера, сирийский конфликт можно решить только политическим путем
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США должны как можно скорее вывести войска из Сирии и всего региона, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на саммите по урегулированию сирийского конфликта с участием лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Судьба Сирии должна решаться ее народом, без иностранного вмешательства <...> незаконное присутствие оккупационных сил США дестабилизирует Сирию <...> мощное присутствие сирийской армии поможет сохранить целостность страны», — сказал иранский лидер (цитата по Reuters).

Раиси обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по сирийской территории. По его словам, сирийский кризис не имеет военного решения, решить конфликт можно только политическим путем, а военные действия могут ухудшить ситуацию. Раиси счел эффективным астанинский формат, в рамках которого встречаются лидеры стран.

Путин в ответ заявил о «деструктивной линии западных государств во главе с Соединенными Штатами», что способствует росту преступности, экстремизма, сепаратизма» на неподконтрольных сирийским властям территориях.

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Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещена в России), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». Вашингтон неоднократно сообщал о ликвидации членов террористических организаций. Так, 12 июля центральное командование войск США сообщило о ликвидации главы местной ячейки ИГ Махира аль-Агала.

Анкара в свою очередь считает курдские отряды террористическими организациями и сепаратистами. В начале июля Турция объявила начало новой антитеррористической операции в Сирии, цель которой — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж на севере страны и создание 30-километровой зоны безопасности вдоль турецкой границы. Президент Эрдоган тогда заявил, что Россия и США не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.

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Действия Анкары осудили многие страны. МИД Сирии назвал турецкую военную операцию нарушением сирийского суверенитета. В Москве сочли этот шаг неразумным и предположили, что он может привести к эскалации конфликта.

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Теги
Полина Мартынова
Эбрахим Раиси Сирия США Владимир Путин вывод войск
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