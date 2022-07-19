Президент Ирана заявил о необходимости скорого вывода войск США из Сирии
США должны как можно скорее вывести войска из Сирии и всего региона, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на саммите по урегулированию сирийского конфликта с участием лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Судьба Сирии должна решаться ее народом, без иностранного вмешательства <...> незаконное присутствие оккупационных сил США дестабилизирует Сирию <...> мощное присутствие сирийской армии поможет сохранить целостность страны», — сказал иранский лидер (цитата по Reuters).
Раиси обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по сирийской территории. По его словам, сирийский кризис не имеет военного решения, решить конфликт можно только политическим путем, а военные действия могут ухудшить ситуацию. Раиси счел эффективным астанинский формат, в рамках которого встречаются лидеры стран.
Путин в ответ заявил о «деструктивной линии западных государств во главе с Соединенными Штатами», что способствует росту преступности, экстремизма, сепаратизма» на неподконтрольных сирийским властям территориях.
Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещена в России), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». Вашингтон неоднократно сообщал о ликвидации членов террористических организаций. Так, 12 июля центральное командование войск США сообщило о ликвидации главы местной ячейки ИГ Махира аль-Агала.
Анкара в свою очередь считает курдские отряды террористическими организациями и сепаратистами. В начале июля Турция объявила начало новой антитеррористической операции в Сирии, цель которой — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж на севере страны и создание 30-километровой зоны безопасности вдоль турецкой границы. Президент Эрдоган тогда заявил, что Россия и США не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.
Действия Анкары осудили многие страны. МИД Сирии назвал турецкую военную операцию нарушением сирийского суверенитета. В Москве сочли этот шаг неразумным и предположили, что он может привести к эскалации конфликта.