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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в небольших городах

Самыми привлекательными по уровню дохода предложениями в российских городах с населением до 500 тыс. человек в августе стали вакансии врачей, квалифицированных рабочих, инженеров, руководителей, а в портовых городах — капитанов судов, следует из результатов исследования портала по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился РБК.

Согласно анализу 28 тыс. вакансий, самым высокооплачиваемым предложением в городах с населением меньше полумиллиона в августе стала вакансия для капитана рыболовного судна в Мурманске, которому предлагают зарплату от 400 тыс. руб. Следом идет предложение работы для технического директора в Сыктывкаре с зарплатой от 200 тыс. руб., а замыкает топ-3 вакансия для водителя с личным грузовым автомобилем, которому готовы платить 160-190 тыс. руб. В Твери наиболее привлекательным по оплате предложением в августе стала вакансия для технолога чайного производства с зарплатой 150 тыс. руб.

Вакансии врачей оказались среди наиболее высокооплачиваемых предложений во Владимире (врач-рентгенолог с зарплатой 90-130 тыс. руб.), Калининграде, Сыктывкаре, Вологде и Петрозаводске. Больше всего привлекательных по оплате предложений для медиков оказалось в Братске: в пятерку вошли сразу три вакансии в медицинской сфере — врач (от 90 тыс. руб.), врач-рентгенолог и врач-офтальмолог (обе вакансии предлагают доход от 80 тыс. руб.).

Зарплату больше 100 тыс. руб. также предлагают: во Владимире — прорабу (от 150 тыс. руб.), в Орле — руководителю универсального кредитно-кассового офиса (от 120 тыс. руб.), в Нижневартовске — геологу, а в Благовещенске — директору группы магазинов (обе вакансии предполагают доход от 100 тыс. руб.). В Архангельске появилась вакансия территориального менеджера с зарплатой 115 600 руб., а в Великом Новгороде — старшего мастера малярно-кузовного цеха, которому предлагают от 100 тыс. руб. В Тамбове в списке самых высокооплачиваемых — вакансия вальцовщика с зарплатой от 80 тыс. руб.

По данным аналитиков портала, индекс рынка труда составляет 0,98 пункта, что практически соответствует средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. Наибольший прирост спроса на персонал отмечается в сфере закупок (+45%). Больше всего количество предложений выросло в службах доставок — на 42%.

Теги
вакансии Зарплаты
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