Власти назвали минимальную зарплату для иностранных деятелей культуры
Минкультуры предлагает установить минимальный порог зарплаты для иностранных высококвалифированных специалистов, занимающихся творческой деятельностью, в 83,5 тыс. руб. Соответствующий законопроект, предлагающий внести поправки в статью 13.2 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Такие условия, направленные на привлечение иностранных сотрудников, должны распространяться на государственные и муниципальные учреждения культуры. В случае принятия эта норма будет распространяться на «отдельные категории творческих работников», перечень которых должен установить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий «функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры». На какие именно категории специалистов будет распространяться закон и возможно ли будет привлечение по нему иностранцев из перечня недружественных государств, в тексте законопроекта не указано. РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.
Средние зарплаты известных руководителей ведущих учреждений культуры с иностранным гражданством существенно превышают предлагаемый порог. Например, среднемесячный доход Римаса Туминаса в должности художественного руководителя Государственного академического театра им. Вахтангова в 2020 году превышал 673,5 тыс. руб., следует из документов, опубликованных на сайте Минкультуры. 5 мая 2022 года Туминас покинул театр.
Бывший художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми Теодор Курентзис — грек по происхождению — в 2014 году получил российское гражданство. В 2018 году, по данным краевого министерства культуры, Курентзис заработал 18,8 млн руб. В пресс-службе театра тогда отмечали, что эта сумма включает в себя также доходы от иной творческой деятельности, а оклад в театре составляет 39% от всего заработка, то есть порядка 7,3 млн руб. за год.
Средняя зарплата работников государственных и муниципальных учреждений культуры, по информации Росстата, едва превышала 46 тыс. руб. в месяц.У «федералов» этот показатель достигал 76,5 тыс. руб., у «муниципалов» — лишь 37 тыс. руб.
Лидером среди регионов тогда являлся Чукотский автономный округ: местные сотрудники культурных организация зарабатывали в среднем 114,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (106,7 тыс. руб.), на третьем — Магаданская область (93,4 тыс. руб.). Московские зарплаты специалистов творческих направлений едва достигали 88 тыс. руб. Самый низкий показатель зафиксирован в Калмыкии и Ингушетии — 23,5 тыс. руб. в месяц.
В 2020 году Минкультуры со ссылкой на собственные статистические данные отмечало рост зарплаты сотрудников федеральных учреждений культуры в 3,5 раза за восемь лет. Так, в 2011 году этот показатель в целом по стране составлял лишь 12,7 тыс. руб., а в 2019-ом — уже 40,9 тыс. руб.