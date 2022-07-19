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Эксперты составили топ вузов для юристов по зарплатам выпускников

Лидерство среди российских вузов по зарплатам выпускников юридических факультетов сохранил МГИМО. Причем за год средняя зарплата молодых юристов с дипломом этого вуза выросла на 25 тыс. руб.
Здание МГИМО
Здание МГИМО (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Самых высокооплачиваемых юристов в России выпускает МГИМО — Московский государственный институт международных отношений, выяснили эксперты сервиса SuperJob, которые составили рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2016–2021 годов, занятых в сфере юриспруденции (есть у РБК).

Средняя заработная плата выпускников МГИМО достигла 150 тыс. руб. в месяц, а за прошедший год она выросла на 25 тыс. руб. Выяснилось также, что 97% выпускников МГИМО остаются жить и работать в столице.

На втором месте — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Его юристы-выпускники в среднем получают 145 тыс. руб. в месяц (также плюс 25 тыс. в месяц). Третью строчку занял Санкт-Петербургский госуниверситет — молодые юристы с его дипломом зарабатывают 130 тыс. руб. в месяц (+15 тыс. руб.).

На четвертом месте оказались сразу два вуза: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве России. Заработок юристов-выпускников этих заведений составляет 120 тыс. руб. в месяц (+10 тыс. руб. за последний год).

Замыкает пятерку Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина — 110 тыс. руб. в месяц (+10 тыс. руб. за год).

Следом за лидерами расположились:

  • Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития — 100 тыс. руб. (+20 тыс. руб.);
  • Всероссийский государственный университет юстиции (+10 тыс. руб.), Казанский федеральный университет и Московский университет МВД им. В.Я. Кикотя (+5 тыс. руб.) — 95 тыс. руб.;
  • Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — 92 тыс. руб. (+7 тыс. руб.);
  • Пермский государственный национальный исследовательский университет (+10 тыс. руб.) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова — 90 тыс. руб. (+5 тыс. руб.);
  • Российский университет дружбы народов, Воронежский государственный университет и Государственный университет управления — 87 тыс. руб. (+14 тыс., 7 тыс. и 4 тыс. руб. соответственно).
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Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В июне SuperJob представил рейтинг вузов по величине зарплат закончивших их ИТ-специалистов.

Выпускники лидера рейтинга, МФТИ, в среднем получают 250 тыс. руб. в месяц, при этом за год их заработок вырос на 20 тыс. руб., или на 9%. На втором месте — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, однако он опередил МФТИ по уровню роста зарплат выпускников (+30 тыс. руб., или 17%).

Третье место разделили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники в среднем получают 200 тыс. руб. в месяц.

На четвертом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (средний заработок выпускников — 190 тыс. руб. в месяц), на пятом — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (180 тыс. руб.).

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