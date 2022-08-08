Эксперты оценили долю россиян, готовых на снижение зарплаты ради удаленки

Четверо из десяти россиян готовы согласиться на меньшую зарплату, если им предложат удаленную работу. В прошлом году согласиться на такие условия был готов только каждый третий сотрудник

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Больше трети россиян (38%) готовы пойти на понижение зарплаты ради возможности работать удаленно. Это следует опроса, организованного сервисом по поиску работы SuperJоb (есть у РБК). Не готовы пойти на снижение зарплаты 39% россиян.

Те, кто допустили снижение зарплаты ради удаленки, рассчитывают, что сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома, говорится в исследовании.

При этом каждый пятый респондент согласен ради удаленки снизить свои зарплатные ожидания на 5%, каждый десятый — на 10%. На большее понижение зарплаты — минус 15% — согласны только 2% опрошенных. Отказаться от пятой доли (20%) или четверти (25%) желаемого вознаграждения готовы по 3% россиян.

Аналитики Superjob отмечают, что мужчин среди тех, кто не согласен пойти «на финансовые жертвы ради удаленки», больше, чем женщин (41% против 36%).

На понижение зарплаты также менее охотно соглашаются люди старше 45 лет: почти половина (45%) респондентов этого возраста отказались рассматривать такую возможность. Среди россиян до 34 лет этот показатель находится на уровне 33%. Готовность пойти на понижение связана также с текущим доходом: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., противятся уменьшению зарплаты чаще тех, чей доход не превышает 50 тыс. руб. (46% против 39%).

Год назад сервис уже проводил аналогичный опрос: тогда доля россиян, готовых пойти на снижение зарплаты ради возможности работать удаленно, была ниже — 33%. Отказались снижать свои зарплатные ожидания ради удаленки в прошлом году 40% участников исследования.

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Superjob провел опрос 3–4 августа среди экономически активных граждан старше 18 лет, чья специальность предполагает возможность работать удаленно. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов России.

Российские компании были вынуждены активно внедрять удаленный формат работы после начала пандемии коронавирусной инфекции. Так, на пике заболеваемости в мае 2020 года такой режим действовал в шести из десяти компаний. Два года спустя, в июне 2022 года, только 11% из опрошенных Superjob компаний сообщили, что их сотрудники продолжают работать из дома.

По данным ВЦИОМ, на начало июля удаленно работали 10% россиян. При этом опыт дистанционной занятости уже имеет каждый четвертый экономически активный россиянин. Однозначно отрицательно удаленку оценивают лишь 7% респондентов; 82% опрошенных говорят об удобстве такого формата, 62% видят в нем больше преимуществ, чем недостатков.

Типичный сотрудник на удаленке, следует из опроса ВЦИОМ, — это молодой человек (как мужчина, так и женщина) в возрасте от 18 до 24 лет, проживающий в городе-миллионнике. Такой работник с большей долей вероятности занят в сфере IT (36%), СМИ (35%) или в финансовой и страховой деятельности (23%).

В исследовании также отмечается, что сейчас в подавляющем большинстве случаев (65%) переход на дистанционный формат происходит по инициативе самого сотрудника. Участники опроса говорили, что после перехода на удаленку им стало легче совмещать рабочие и домашние дела, а эффективность их труда повысилась.



Тем не менее, несмотря на все плюсы удаленной занятости, в целом традиционный формат работы остается наиболее востребованным (49%). Популярностью пользуется также промежуточный вариант, при котором сотрудник проводит часть времени в офисе, часть — на удаленке. Таким образом хотел бы работать каждый третий россиянин (33%). Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель еще выше — 46%.

В ноябре прошлого года о преимуществах удаленки россиян спрашивал также сервис «Работа.ру». Тогда респонденты обосновали желание работать дистанционно возможностью самостоятельно распоряжаться своим временем (61%), экономией времени на дорогу (46%), снижением расходов на поездки и питание вне дома (43%), а также возможностью проводить больше времени с семьей (37%).

Для работодателя режим совмещения несет в себе как преимущества, так и издержки, следует из доклада экспертов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ольги Филатовой и Марии Рыкиной «Гибридные офисы».

Среди плюсов, которые получает компания от такой занятости своих сотрудников, эксперты выделили экономию на аренде офисных пространств, возможность поиска талантов за пределами локальных рынков труда, а также более высокий уровень свободы действий работников.

Возможные недостатки гибридного режима — снижение инновационности бизнеса, размытие корпоративной культуры, сложности с интеграцией новичков, а также ухудшение психологического состояния сотрудников, которое может выражаться в выгорании, снижении мотивации и нарушении баланса рабочего и личного времени.