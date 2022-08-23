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Власти заявили об остановке продвижения рязанских пожаров на юг и запад

Распространение лесных пожаров в Рязанской области в южном и западном направлении почти полностью остановлено, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении», — написал он в Telegram.

Пожары в Рязанской области привлекли внимание после того, как москвичи 17 августа стали жаловаться на запах гари, который, как объясняли в Рослесхозе, появился именно из-за возгораний в этом регионе. Столичные власти отправили на помощь в соседний регион 240 пожарных и спасателей, позднее этот отряд был увеличен.

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18 августа в Рязанскую область вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он поручил выделить для тушения вертолеты Ми-26 и Ми-8 и два самолета Ил-76. Как сообщили РБК в региональном управлении МЧС, на 23 августа в тушении пожара принимают участие 1,7 тыс. единиц техники и более 9 тыс. человек. В области в связи с пожарами ввели режим ЧС.

Рослесхоз обвинил власти региона в сокрытии реальной площади пожаров, что не позволило вовремя нарастить силы для борьбы с огнем. Малков в свою очередь заявил, что главной причиной напряженной ситуации с тушением лесных пожаров в Рязанской области являются жаркая ветреная погода и отсутствие дождей.

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