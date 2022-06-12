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Пророссийские власти назвали взрыв на подстанции в Бердянске терактом

Взрыв на электрической подстанции в Бердянске, произошедший утром 12 июня, был терактом, заявил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в Telegram.

«В результате следственных действий сотрудников полиции по Запорожской области было выяснено, что это не было самовозгоранием, это было диверсией, это было терактом со стороны украинских спецслужб», — сообщил он.

Аналогичную информацию опубликовал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что следственная группа обнаружила на месте пожара «следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов». «Это прямо указывает на террористический характер произошедшего», — заявил Рогов.

Ранее Рогов указывал, что на подстанции произошли два хлопка, причиной которых было короткое замыкание. Там возник пожар, который оперативно потушили. В результате происшествия часть жителей Бердянска осталась без электричества.

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12 июня на территории региона произошел еще один теракт. В Мелитополе сработало взрывное устройство в мусорном баке у здания Главного управления МВД. Как сообщил Селиванов, «в результате теракта» ранения получили четыре человека, тяжелее всех пострадала девушка, у которой сильная потеря крови. По словам Селиванова, этот взрыв, как и в Бердянске, был «украинской диверсией».

Теги
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