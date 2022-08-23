Медведев и Мантуров обсудили поставки вооружений

Дмитрий Медведев и Денис Мантуров (слева направо) (Фото: Дмитрий Медведев / VK)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился с министром промышленности и торговли, вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщил он на странице во «ВКонтакте».

«На встрече с вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудили вопросы работы военно-промышленного комплекса и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил России», — написал Медведев.

Министерство финансов в апреле отчиталось, что расходы по программе «Национальная оборона» достигли 627 млрд руб. по сравнению с 246 млрд руб. за такой же период годом ранее. В июне ведомство засекретило сведения о расходах бюджета в разрезе программ.



