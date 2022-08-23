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Синоптики рассказали, почему в Москве стало меньше дыма в воздухе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве во вторник, 23 августа, меньше метеорологических станций зафиксировали задымленность из-за пожаров в Рязанской области. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Самым загрязненным от пожаров воздух бывает в утренние часы. Так что в принципе можно сказать, что воздух постепенно начинает улучшать качество, в том смысле что все меньше продуктов горения поступает в столичный регион», — рассказала она. Однако, по словам Поздняковой, серьезного улучшения ждать не стоит: «По-прежнему у нас сохраняется юго-восточный ветер. Можно сказать, что и осадков у нас нигде не было, скорее всего, улучшения этой ситуации происходит за счет того, что сокращается площадь [пожаров]», — добавила Позднякова.

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Над Москвой стало меньше облаков, и с дневным прогревом воздушные массы лучше перемешиваются, так что распространение продуктов горения менее заметно, объяснил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом в ночные и вечерние часы, отметил синоптик, по-прежнему сохраняется запах гари.

«Существенных изменений не происходит. По-прежнему сохраняются в атмосфере восточные, юго-восточные ветры. И жаркая сухая погода как в нашем столичном регионе, так и на территории близлежащих областей, то есть на территории Рязанской области тоже», — рассказал Леус.

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По мнению метеоролога, до четверга изменений в погоде не ожидается: «Только в четверг ветер постепенно начнет разворачиваться на южные направления, юго-западные. И станет полегче в плане дыма».

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Погодные условия осложняют тушение лесных пожаров, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области: «Тушение осложняет жаркая погода до 31 градуса, ветер с порывами до 10 м/с. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности».

При этом в пресс-службе правительства Рязанской области РБК сообщили, что в северной части региона «напряженность значительно снизилась». Удалось отстоять населенные пункты Ольгино и Голованово, снизить риск для них. Ранее из этих поселков эвакуировали жителей.

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В пресс-службе правительства Рязанской области РБК также сообщили, что погодные условия препятствуют борьбе с огнем, благоприятствуют распространению пожара, поэтому сохраняется сложная обстановка.

С 17 августа москвичи жалуются на запах гари и смог. Дым в столицу и Московскую область приходит из соседней Рязанской, где продолжают гореть леса. Чтобы остановить пожар, на помощь региону отправили силы пожарных из Москвы и МЧС России, а также от Министерства обороны. Как сообщили РБК в региональном управлении МЧС, на 23 августа в тушении пожара принимают участие 1,7 тыс. единиц техники и более 9 тыс. человек.

Теги
режим ЧС Рязанская область лесные пожары смог
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