Турция сообщила о выходе еще двух кораблей с зерном из портов Украины

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Два сухогруза с зерном покинули украинские порты в рамках стамбульского соглашения о «зерновом коридоре», сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. <...> Cегодня утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля», — отметили в ведомстве.

О том, что еще два судна с украинским зерном выйдут из портов Украины, накануне сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Совместного координационного центра, который создали для досмотра судов в рамках сделки. По его данным, корабли выходят из Черноморска, они перевозят в общей сложности 30,8 тыс. т зерна. Первое судно — MV Great Arsenal должно доставить 25,5 тыс. т пшеницы в Египет. Второй корабль — MV Maranta — везет 5,3 тыс. т кукурузы в Грецию.

Сухогрузы с тысячами тонн зерна оказались заблокированы в украинских портах с конца февраля на фоне российской спецоперации. Киев и представители ООН утверждали, что препятствия для вывоза продовольствия создает Москва. Российские власти в ответ обвиняли украинских военных в минировании портов.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку. Стороны договорились создать безопасный коридор для вывоза зерна из украинских портов через Черное море. Погрузку зерна контролируют представители Турции и ООН. Представители четырехстороннего координационного центра проверяют суда при входе в море и выходе из него. Согласно второй части сделки ООН взяла на себя обязательство содействовать экспорту российского зерна и снятию санкций, которые ему препятствуют.

Корабли с зерном уже выходили из украинских портов в рамках договоренностей — первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. К 14 августа с Украины вышли 16 кораблей, говорил президент Владимир Зеленский. Затем из украинских портов вышли еще одиннадцать судов, вместе с двумя последними.