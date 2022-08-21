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Власти района в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за аварии

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Николаевском районе Ульяновской области из-за аварии с 16 погибшими, следует из сообщения на сайте администрации

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказано в публикации.

Авария произошла в 13:31 по местному времени (14:31 мск). На 807 км трассы М5 «Урал» столкнулись микроавтобус Mercedes и два грузовика. По данным полиции, водитель фуры не успел затормозить и врезался в микроавтобус.

Погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Киргизии и двое россиян. Еще три человека попали в больницы.

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Фото:ТАСС


Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения). Председатель СК Александр Бастрыкин поручилпередать дело в центральный аппарат ведомства.


 

Теги
режим ЧС Ульяновская область авария ДТП погибшие
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