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СК завел дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело в результате ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«На место ДТП выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

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Фото:ТАСС

В СК «РИА Новости» уточнили, что дело возбуждено по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения).

ДТП на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошло около 14:00 (13:00 мск). По данным Telegram-канала Baza, в аварию попало в общей сложности пять автомобилей: микроавтобус с рабочими, два грузовика и легковые машины.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что число погибших в аварии выросло до 16 (ранее сообщалось о 15 жертвах). УМВД региона сообщило о 14 погибших. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что трое пострадавших в ДТП находятся в Николаевской районной больнице в тяжелом состоянии.

Теги
ск Ульяновская область ДТП уголовное дело
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