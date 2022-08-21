Губернатор сообщил о троих тяжело раненных в ДТП в Ульяновской области

Фото: ТАСС

Трое пострадавших в ДТП на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

«Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии», — написал губернатор.

Русских отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — добавил он.

ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков произошло днем 21 августа. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в автобусе находились граждане Казахстана. Baza утверждает, что в ДТП попали в общей сложности пять автомобилей: микроавтобус с рабочими, два грузовика и легковые автомобили. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщают о 15 погибших.