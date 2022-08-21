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Специалисты предупредили о запахе гари в Москве на следующей неделе

Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где вспыхнули лесные пожары
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Запах гари продолжит ощущаться в Москве в воскресенье из-за юго-восточного ветра, однако ветер будет усиливаться и воздух постепенно будет улучшаться, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас пахнет гарью, ветер юго-восточный, по-прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, усилится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится», — сказал Тишковец.

По его словам, в ночь на понедельник, 22 августа, или в ночь на вторник, 23 августа, запах гари также останется, так как юго-восточный ветер сохранится, а затем ослабеет. «Как раз будет увеличение концентрации этих частичек (продуктов горения от лесных пожаров. — РБК) в утренние и ночные часы», — уточнил синоптик.

Пожары в Рязанской области и смог в Москве. Фоторепортаж
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Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. На следующий день он дошел и до северных районов столицы и некоторых городов Подмосковья, в том числе Королева и Ступино.

Рослесхоз тогда объяснил, что дым пришел в столицу из Рязанской области, где начались пожары на площади 185 га, из которых 105 га были заповедными. «Гринпис в России», в свою очередь, предварительно оценил площадь возгорания в более 3,3 тыс. га. По информации экологической организации, пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года» и в том числе затронул Окский заповедник и национальный парк «Мещёра».

К 14:00 19 августа Рослесхоз сообщил, что лесной пожар локализован с двух сторон, однако тушение осложнено рельефом местности и сухой жаркой погодой.

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