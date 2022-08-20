«Эспрессо» сообщил, что в киевском метро облили краской бюст Пушкина

Бюст поэта Александра Пушкина на станции метро «Университет» в Киеве облили краской, сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на политического эксперта Андрея Смолия.

Последний опубликовал фото памятника, где видно, что бюст наполовину облит красной жидкостью. Смолий также выразил недоумение по поводу того, что бюст Пушкина и других российских деятелей науки и искусства все еще стоят в Киеве.

На той же станции помимо памятника Пушкину стоят также бюсты Максима Горького, Дмитрия Менделеева и Михаила Ломоносова, а из украинских ученых и писателей — Тараса Шевченко, Ивана Франко, Григория Сковороды и Александра Богомольца.

В конце апреля в Чернигове снесли бюст Пушкина, а в середине мая в Николаеве демонтировали памятник поэту. Мэр города Александр Сенкевич пояснил, что скульптуру из сквера на пересечении улиц Пушкинской и Набережной убрали, чтобы избежать актов вандализма. «Памятник Пушкину убрали. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм», — сказал он, добавив, что власти «разберутся, что с ним делать», когда окончится военная операция.