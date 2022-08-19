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В городе под Ереваном мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии

Архивное фото
Архивное фото (Фото: Alex McBride / Getty Images)

Нетрезвый гражданин с гранатой и пистолетом проник в здание мэрии города Масиса в Армении, там прогремел взрыв, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на вице-мэра города Норайра Акопяна.

«Гражданин, находящийся в нетрезвом состоянии, проник в здание мэрии. После этого раздался взрыв. К счастью, в здании не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал», — сказал он.

Как отметил Акопян, мотивы нападения неясны, личность гражданина неизвестна. По словам вице-мэра, звуков стрельбы и взрывов в здании не слышно. На месте инцидента работает полиция и другие специальные службы.

Об инциденте также сообщает портал 168.am. Его источник рассказал, что в мэрию прошел вооруженный мужчина, он бросил гранату из здания и начал беспорядочную стрельбу. Жители Масиса сообщили порталу, что в мэрию проник 36-летний член совета старейшин.

Масис находится в 14 км к югу от Еревана.

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