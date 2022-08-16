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Число погибших при взрыве в Ереване выросло до 16 человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Спасатели нашли тело 16-го погибшего в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации).

«Только что спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Их число достигло 16 человек», — написал он. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Число погибших при взрыве в ТЦ Еревана выросло до 15
Общество
Фото:Александр Патрин / ТАСС

Ночью сообщалось о 15 погибших. Отмечалось, что девять тел, в том числе одного ребенка, пока не опознаны. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали в общей сложности 60 человек.

Взрыв в торговом центре произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» писал, что загорелся склад фейерверков. Пожару присвоили третью степень сложности. Генеральная прокуратура Армении завела уголовное дело по факту взрыва по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Причины взрыва пока не установлены.

Место взрыва в Ереване. Фото и видео
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Теги
Ереван Армения пожары МЧС погибшие взрыв ТЦ
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