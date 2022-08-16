В Ереване второй раз за три дня закрыли метро после звонка о бомбе

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

МЧС Армении получило сигнал о бомбах на нескольких станциях метро Еревана, саперы и кинологи проводят проверку, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Татеву Хачатрян.

«16 августа в 10:05 (9:05 мск. — РБК) в Наццентр кризисного управления поступил сигнал, что на станциях Ереванского метрополитена установлены взрывные устройства», — сообщила Хачатрян.

В связи с этим перевозка пассажиров в метро приостановлена.

14 августа, когда в городе произошел взрыв на оптовом рынке «Сурмала», жертвами которого стали 16 человек, тоже поступали сообщения о взрывных устройствах на некоторых объектах, в том числе в метро. В числе «заминированных» тогда оказались все важнейшие военные и гражданские сооружения, торговые центры, зоопарк, парламент и собор Сурб Григор Лусаворич.

«Новости-Армения» уточняют, что по итогам проверки нигде не нашли взрывных устройств. После поступления ложных сообщений было возбуждено уголовное дело.