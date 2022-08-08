Минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших при ударах Израиля
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа выросло до 41, пострадали 311 человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные Минздрава Газы.
7 августа в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу соглашение Израиля и запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» о прекращении огня. При этом уже после начала перемирия в Израиле продолжила звучать сирена воздушной тревоги и была перехвачена одна ракета, пишет The Times of Israel.
Одновременно с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в Twitter о продолжении ударов по объектам в Газе в качестве ответа на ракетные обстрелы. ЦАХАЛ сообщил в Twitter о прекращении огня со своей стороны в 23:42.
Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. Премьер-министр страны Яир Лапид пояснял, что она нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Позже израильские власти сообщили об уничтожении 15 террористов, в том числе командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.
Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии. В ответ на авиаудары из Газы было выпущено более 500 ракет, большая часть из них была перехвачена ПВО «Железный купол», а некоторые не достигли цели, писала The Times of Israel.
7 августа Лапид сообщил, что цели операции выполнены и продолжать ее бесполезно, однако министр обороны Израиля Бени Ганц поручил готовиться к продолжению боевых действий.
ООН, Россия и Евросоюз призвали участников конфликта к сдержанности и возобновлению режима прекращения огня. В качестве посредника в переговорах выступил Египет, предполагаемое время перемирия несколько раз переносилось, однако в итоге было назначено на 23:30 7 августа. Договоренность об этом подтверждал и Израиль, и «Исламский джихад».
«Исламский джихад» — военизированная группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).