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Минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших при ударах Израиля

Перемирие между Армией обороны Израиля и «Исламским джихадом» вступило в силу в 23:30 7 августа, однако после этого продолжились взаимные обстрелы
Фото: Mohammed Talatene / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Mohammed Talatene / dpa / picture-alliance / ТАСС

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа выросло до 41, пострадали 311 человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные Минздрава Газы.

7 августа в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу соглашение Израиля и запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» о прекращении огня. При этом уже после начала перемирия в Израиле продолжила звучать сирена воздушной тревоги и была перехвачена одна ракета, пишет The Times of Israel.

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Одновременно с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в Twitter о продолжении ударов по объектам в Газе в качестве ответа на ракетные обстрелы. ЦАХАЛ сообщил в Twitter о прекращении огня со своей стороны в 23:42.

Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. Премьер-министр страны Яир Лапид пояснял, что она нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Позже израильские власти сообщили об уничтожении 15 террористов, в том числе командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии. В ответ на авиаудары из Газы было выпущено более 500 ракет, большая часть из них была перехвачена ПВО «Железный купол», а некоторые не достигли цели, писала The Times of Israel.

7 августа Лапид сообщил, что цели операции выполнены и продолжать ее бесполезно, однако министр обороны Израиля Бени Ганц поручил готовиться к продолжению боевых действий.

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ООН, Россия и Евросоюз призвали участников конфликта к сдержанности и возобновлению режима прекращения огня. В качестве посредника в переговорах выступил Египет, предполагаемое время перемирия несколько раз переносилось, однако в итоге было назначено на 23:30 7 августа. Договоренность об этом подтверждал и Израиль, и «Исламский джихад».

«Исламский джихад» — военизированная группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль сектор Газа погибшие пострадавшие палестино-израильский конфликт
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