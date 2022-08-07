Число погибших при ударах Израиля по Газе увеличилось до 32

К настоящему времени число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа возросло до 32 человек, в том числе 6 детей, еще свыше 215 палестинцев получили ранения, сообщает агентство Quds News со ссылкой на Минздрав Газы.

Также агентство передает, что группировка «Сарайя аль-Кудс» (одно из подразделений запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад») подтвердила смерть командира южной бригады военного крыла организации Халеда Мансура.

В Израиле на данный момент слышны сирены в районе Иерусалима, пишет Jerusalem Post. По данным израильской армии, с начала операции «Рассвет» по Израилю выпустили уже около 580 ракет. Сирены в Иерусалиме сработали впервые более чем за год, а также в приграничных районах сектора Газа после шестичасового затишья, отмечает издание.

Также израильская армия отвергла гибель мирных жителей в лагере беженцев Джабалия из-за авиаударов Израиля. По версии ЦАХАЛа, они были убиты в результате неудачного запуска ракеты со стороны сектора Газа, который произошел незадолго до ракетного обстрела. «В то время мы не наносили ударов», — указал пресс-секретарь израильской армии, генерал Ран Кохав.

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против движения «Исламский джихад». Эскалация вызвана задержанием в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров группировки.

Ран Кохав заявил, что операция продлится неделю, хотя ранее военные говорили о нескольких днях. Израильский премьер-министр Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для «оперативных целей». К участию в операции привлекли силы специального назначения, артиллерию, дроны и истребители.

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Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после ударов Израиля быть не может.

Российский МИД призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Москва поддержала в конфликте палестинскую сторону и призвала учесть в рамках процесса законные права палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года.