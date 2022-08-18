Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса о холокосте

Президент Палестины на совместной с канцлером ФРГ пресс-конференции заявил о «50 холокостах», устроенных Израилем палестинцам. Шольц в качестве извинения заявил в разговоре с премьером Израиля, что не приемлет умаления холокоста

Олаф Шольц (справа) и Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с премьером Израиля Яиром Лапидом, сообщает канцелярия последнего. Шольц вновь раскритиковал недавние заявления палестинского президента Махмуда Аббаса о холокосте, подчеркнув, что ему важно было «лично прояснить это для премьер-министра [Израиля], а не только объявить [публично]».

Reuters со ссылкой на представителя германского правительства пишет, что Шольц назвал недопустимыми любые попытки отрицать или преуменьшить значимость холокоста.

Главы правительств двух стран также обсудили Иран и договорились в ближайшее время встретиться в Берлине.

На совместной с Шольцем пресс-конференции во вторник Махмуда Аббаса спросили, не хотел ли бы он извиниться за палестинских террористов, которые на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году убили 11 израильских спортсменов. Президент вместо прямого ответа обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» против палестинцев с 1947 года.

Во время пресс-конференции Шольц никак не прокомментировал эти слова, но на следующий день написал в Twitter, что у него «вызывают отвращение возмутительные заявления» президента Палестины. «Для нас, немцев, любая релятивизация исключительности холокоста недопустима и неприемлема. Я отвергаю любые попытки отрицать преступления холокоста», — заявил глава германского правительства.

Лапид в день выступления Аббаса тоже осудил его в Twitter, написав, что делать такие заявления, «стоя на немецкой земле», — позор и «чудовищная ложь». «История никогда не простит его», — заявил премьер Израиля.