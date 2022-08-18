В Москве построят почти 600 км дорог за десять лет

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве прорабатывается план транспортного развития, дорожного строительства и транспортных сооружений на десятилетний период до 2032 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Планирование разбито на две пятилетки — с 2023 по 2027 год и с 2028 до 2032 год. План заключается в том, чтобы проложить около 590 км улично-дорожной сети, возвести 117 транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода. Предусмотрено также и развитие новых радиальных и вылетных магистралей.

Столичная программа рассчитана на создание поперечных связей для ранее разрозненных районов мегаполиса, развитие сети улиц и дорог для кварталов новой застройки, включая районы по программе реновации. Отдельная задача — интеграция этой сети с остановочными пунктами.

Бочкарев назвал масштабные планы дорожного развития отвечающими перспективам развития московской агломерации: «Они позволят улучшить транспортную доступность многих районов города, сократят время, затрачиваемое в дороге, а значит, и повысят комфорт жизни в столице».

Отсчет нового планирования ведется от 2023 года в связи с тем, что к этому сроку в столице закончат формирование «транспортного каркаса». Принятая в 2010 году транспортная стратегия столицы предусматривает превращение Москвы в дорожный узел федерального масштаба, но рассчитанный прежде всего на жителей самой Москвы и Московского региона. Один из ключевых проектов стратегии — Московский скоростной диаметр (МСД). Это бессветофорная сквозная магистраль через весь город, которая свяжет федеральные трассы, но будет платной для транзитного транспорта и бесплатной для москвичей. Запуск движения по МСД обещан на 2023 год.

Всего за период с 2011 года в столице было построено 1 121,3 км дорог, сообщил Бочкарев. Это 20% от полного объема действующей дорожной сети Москвы. Среди других ключевых проектов за этот срок, помимо МСД, — хорды и Южная рокада, путепроводы и развязки на вылетных магистралях, в том числе со МКАД, путепроводы через железнодорожную сеть столицы, а также формирование транспортно-пересадочных узлов. За это время в Москве построили 331 искусственное транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.