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Бочкарев рассказал о создании трамвайного кольца на «Авиамоторной»

Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В составе ТПУ «Авиамоторная», возле вестибюля станции БКЛ, планируют разместить трамвайное кольцо с конечной станцией. Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Проектирование трамвайной остановки завершено, сейчас ведется подготовка к ее строительству, рассказал Бочкарев. Проектом предусмотрена прокладка более 900 м трамвайных путей, устройство подъездных дорог и тротуаров. В целом создание технологической части ТПУ охватывает 20,7 га. Трамвайную инфраструктуру заммэра назвал важнейшей частью транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», значимого для жителей востока Москвы.

Станция «Авиамоторная», имеющая наземную пересадку на одноименную станцию «желтой» ветки, открыта в марте 2020 года и сейчас относится к Некрасовской линии, но позже будет передана в состав БКЛ. Неподалеку от ее вестибюля есть трамвайная остановка маршрутов 12, 37, 43 и 50, проектом же предусмотрено создание полноценного узла.

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Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Одновременно ведется реконструкция прилегающего участка улицы Авиамоторная — сооружение подземного пешеходного перехода, трамвайных остановок, а также реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов.

Руководитель дивизиона «Мосинжпроекта» по строительству метро Валерий Кивлюк добавил, что продолжается строительство второго вестибюля «Авиамоторной». Через него можно будет попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц по переходу под железнодорожными путями Казанского направления. Продолжаются и работы в зоне будущей пересадки на Калининскую линию.

Ранее в Стройкомплексе Москвы рассказали о ходе строительства переходов между станциями «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большого кольца и одноименными станциями радиальных веток. Оно ведется горным способом. Обе станции, а также еще 20, уже принимают пассажиров («Авиамоторная» — с марта 2020 года) и являются частью строящегося БКЛ, проект которого предусматривает 31 остановку и их интеграцию с радиальными ветками и ТПУ.

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