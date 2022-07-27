В мэрии Москвы рассказали о ходе строительства северного участка МСД

Фото: АГН «Москва»

Северный участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 80%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время строители ведут работы по монтажу пролетных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также по сооружению монолитных конструкций выходов № 2 и № 3 и устройству пароизоляции покрытия тоннельной части пешеходного прохода станции метро «Ботанический сад», — уточнил заммэра.

Московский скоростной диаметр — обобщающее название для Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Шоссе длиной 68 км свяжет трассы М-11 и М-12, а также Симферопольское шоссе на юге столицы. Две хорды соединятся в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов». На данный момент проект МСД достроен уже на две трети, завершить его планируется к концу 2023 года.

Бочкарев напомнил, что всего проект северного участка МСД предусматривает строительство и реконструкцию дорожного полотна протяженностью 22 км, в том числе возведение ряда искусственных сооружений: двух путепроводов, четырех эстакад, четырех мостов, двух подземных пешеходных переходов в районе станции МЦК «Ботанический сад» и Сигнального проезда, д. 16, стр. 1.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что в сентябре планируется завершить строительство 8 км дорог на участке от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе.

«Планируем открыть две эстакады — основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе и с проспекта Мира на СВХ в сторону улицы Сельскохозяйственная», — уточнил Загрутдинов.

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Введение данного участка в эксплуатацию снизит транспортную нагрузку Алтуфьевского, Дмитровского шоссе и проспекта Мира, а также крупных магистральных улиц — Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной, Сигнального проезда. Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Отрадное, Останкинский, Южное Медведково, Свиблово, Бабушкинский и Ростокино.