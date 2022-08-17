Посол в США Антонов: России нужно признание ее интересов, она переживет без Coca-Cola

Посол в США заявил, что Россия переживет без Coca-Cola

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Россия переживет отсутствие американской газировки Coca-Cola, стране необходимо, чтобы ее национальные интересы уважали, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«По большому счету, нам немного надо от США. Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать мы ни за кем не будем. Проживем, конечно, без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее», — сказал он.

Компания Coca-Cola, которая поставляла в Россию одноименную газировку, а также напитки Sprite, Fanta, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другие, решила уйти с ее рынка в июне. В начале марта она приостановила работу в стране.

После ухода компании российские дистрибьюторы начали продавать запасы со складов, новых напитков под брендами Coca-Cola HBC больше не производят. Рестораны фастфуда и другие заведения общепита, в меню которых были представлены эти напитки, начали заменять их отечественными аналогами.

В июне уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) предложил ввозить продукцию Coca-Cola в Россию по механизму параллельного импорта — через третьи страны без согласия правообладателя.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — говорил он.

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Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется параллельным, поскольку импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров. Ретейлеры приобретают товары не в России, а у небольших заграничных компаний, которые сами закупились у производителя. Параллельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны.

Ранее, 11 августа, Coca-Cola HBC, в которой американской Coca-Cola Co. принадлежит 21% сообщила, что в апреле—июне производство на российских заводах, выпускающих Coca-Cola, упало на 46% Абсолютных значений компания не привела и спрогнозировала дальнейшее снижение производства во втором полугодии 2022 года.