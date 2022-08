Выпускающие в России Coca-Cola заводы сократили производство в 1,5 раза

Решение американской Coca-Cola прекратить выпуск своего флагманского напитка в России привело к падению производства на российских заводах связанной с Coca-Cola компании — оно снизилось во втором квартале на 46%

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Базирующаяся в Швейцарии Coca-Cola Hellenic Bottling Co., в которой американской Coca-Cola Co. принадлежит 21% и которая занимается производством различных напитков в Европе и Африке, сообщила о падении производства в России в апреле—июне 2022 года на 46%. Абсолютные значения не приводятся. Боттлер прогнозирует снижение производства и во втором полугодии, компания предупреждает об этом в опубликованной отчетности за первую половину 2022 года.

Из-за военной спецоперации на Украине американская Coca-Cola Co. еще весной объявила, что приостанавливает деятельность в России: с 8 марта она не поставляет концентрат для своего флагманского напитка. Кроме того, с российского рынка уйдут другие глобальные бренды американской Coca-Cola Co. Ее боттлер, у которого в России десять заводов, с марта выпускает только локальные бренды — например, соки «Добрый», Rich, «Я».

В марте—апреле Coca-Cola Hellenic Bottling Co. прекратила операции и на Украине, где у нее один завод, но уже в мае производство и дистрибуция были возобновлены. Во втором квартале производство на Украине снизилось на 45%.

Американская Coca-Cola Co. с 10 августа в одностороннем порядке отказалась от части своих прав на управление в российской компании «Мултон», производителе соков «Добрый», передав свои 50% швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling Co., которая, таким образом, стала единственным владельцем производителя соков. Он был приобретен Coca-Cola Co. и ее боттлером еще в 2005 году. Американская компания оставила за собой решение ограниченного круга операционных вопросов, в том числе назначение правления и утверждение бюджета «Мултона», уточняет боттлер.

Поскольку американская Coca-Cola Co. отказалась от прав на «Мултон» в одностороннем порядке, ее боттлер не располагает оценкой актива. Однако ранее определенная справедливая стоимость доли производителя составляла примерно €240 млн. После консолидации актива ожидается, что в третьем квартале 2022 года чистый убыток от переоценки доли производителя составит примерно €82 млн.

С 29 июля российское юрлицо Coca-Cola Hellenic Bottling Co. сменило название: на смену ООО «Кока-Кола Эйбиси Евразия» пришло, как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО «Мултон Партнерс».

РБК обратился за комментариями в «Мултон» и головной офис компании Coca-Cola.